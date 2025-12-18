モノマネ芸人のむらせ（39）が18日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。「ご報告です!むらせ、12月15日に一般の方と入籍いたしました」と報告し、妻とのツーショット写真や婚姻届、自身らの似顔絵を投稿した。「これまで支えてくれた皆様、ほんと痛み入ります!結婚はいつするのかなぁ?と思ってましたが"いつか"じゃなくて“今でしょ”と思いました」と心境をつづり「で、で、で、これからも変わらずモノマネして頑張りますの