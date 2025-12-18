陸上自衛隊のヘリコプターがまた静岡県の上空を飛行中にレーザーを照射されました。2日前にも同じ場所で別のヘリが照射を受けていました。陸上自衛隊によりますと、17日午後7時前、静岡県三島市の上空を飛んでいたUHー1Jヘリ1機が地上からレーザーをおよそ1分間照射されました。誰が照射したかは不明で、陸上自衛隊が警察に通報しました。隊員にけがはなく、機体にも被害はありませんでした。16日も同じ場所からCHー47輸送ヘリ1機