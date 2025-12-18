エンが大幅高で７日続伸している。１７日の取引終了後、求人サイトのエンゲージと採用支援ツールのｅｎｇａｇｅからなる「ｅｎｇａｇｅ事業」について、カカクコムによる事業承継に向けた基本合意書を締結したと発表しており、事業の選択と集中に向けた動きを評価した買いが集まっている。エンは吸収分割により事業を承継した子会社の株式の８５．１％を２０２６年４月にカカクコムへ４４億４９００万円で譲渡する。