午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９６２、値下がり銘柄数は５７９、変わらずは６４銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、空運、パルプ・紙、陸運など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS