東京ヤクルトスワローズの村上宗隆のポスティングによる移籍交渉の締め切りが迫るなか、依然として有力な移籍先が浮上していない。【写真】美女タレントの直視できない“開脚”！韓国プロ野球始球式韓国メディア『OSEN』は「“あまりに静かすぎる”246本塁打の怪物打者、まさかMLB進出に失敗するのか…“どういう状況なのか把握が難しい”」と題し、25歳スラッガーのMLB行き破談の可能性を不安視している。『MLB.com』は12月18日（