タレントの鈴木奈々（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。受験を公表していた国家資格に落ちたことを明かした。11月に試験を受けたことを明かしていた鈴木。「皆さんに報告です！」と書き出し、「キャリアコンサルタントの試験落ちてしまいました」とつづり、タクシーでピースする写真を投稿した。「結果は残念でしたが色々学べて挑戦出来て良かったです。なにより大人になって学ぶ事が楽しかったです！これからも挑戦