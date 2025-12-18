手帳ブランド「NOLTY（ノルティ）」を展開する日本能率協会マネジメントセンターは18日、1908人を対象に2026年をどのように過ごしたいかの思いを漢字1字で聞いた結果を発表。1位には「楽」が選ばれた。“楽”しく、“楽”な日々を願う人が多数だった。【画像】“2026年の漢字”トップ10は??一覧表会員サイト『時間〈とき〉ラボ』のwebアンケートで集計した。「楽」を選んだ人は全体の4.3％で、「大変なことも初めてなことも楽