俳優の北川景子さんが、「森トラスト初CM発表会」にＣＭ内でも着用した、優雅な貴婦人姿で登壇しました。 【写真を見る】 【 北川景子 】念願の万平ホテルでアップルパイとロイヤルミルクティーを堪能“作り方調べて家で挑戦しました”北川さんは”(共演した)トラに負けないように豪華な衣装にしてもらいました”と笑顔を見せ、架空のトラとの共演に“トラと夫婦ってどんな芝居？って思ったけど、衣装があがってきて身に