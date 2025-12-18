赤色灯【香港共同】香港の外貨両替店から18日午前9時ごろ「刃物を持った4人組の男による強盗被害にあった」と警察に通報が寄せられた。警察によると、店員は日本円で現金約10億円が奪われたと説明している。警察は容疑者1人を逮捕し、残る容疑者の行方を追っている。現場は香港島・上環で、両替店が立ち並ぶエリア。近くには在香港日本総領事館がある。