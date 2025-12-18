ドジャースのスーパースター、ムーキー・ベッツ内野手（３３）が来年３月のＷＢＣ出場を辞退した。専門メディア「ドジャースネーション」の公式Ｘ（旧ツイッター）は１７日（日本時間１８日）、「速報・ムーキー・ベッツは、２０２６年ＷＢＣでアメリカ代表としてプレーしないことを明らかにした。同時期に第３子の誕生が見込まれるためだ」と速報した。ベッツは米配信サービス「ＫＩＣＫ」のアディン・ロス氏の番組に出演し「