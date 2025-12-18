²Î¼ê¤Î£Á£ä£ï¤¬£±£¸Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¤ª¤É¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó¡×¤Î²Î¾§¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡££Á£ä£ï¤Ï¡Ö¡Ú¤¢¤¿¤·¤ã¤¡¡Á¡Û£±£²·î£²£¸Æü¡ÊÆü¡Ë£±£¸¡§£°£°¡Á¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î£Ï£ð¼çÂê²Î¡Ø¤ª¤É¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó¡Ù¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¡ÖÊÔ¶Ê¤Ï¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª¡×