ドジャースメディアが楽天に入団した前田健太投手（３７）に惜別の言葉を送った。専門メディア「ドジャースネーション」は１７日（日本時間１８日）、「元ドジャース投手の前田健太がＭＬＢを退団、ＮＰＢに復帰」との記事を配信した。同記事は２０１６年に広島からポスティングでドジャースに入団した前田の経歴を振り返った。「ドジャースと契約し、すぐにメジャーリーグのチームにインパクトを与えた。同シーズンは新人王投