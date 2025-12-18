台湾映画『96分鐘』が、邦題『96分』として、2026年3月13日より全国公開されることが決定。あわせて、本国オリジナルポスターと場面写真が解禁された。【写真】緊迫感が半端じゃない『96分』場面カット本作は、走行する台湾新幹線内を舞台に繰り広げられる96分間のノンストップアクション。2025年9月に台湾にて公開されるやいなや大ヒット、興行収入2億662万元（約10億円）を記録し、2025年台湾映画の興行収入1位という快挙を