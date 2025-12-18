現地時間12月14日に米ロサンゼルスの自宅にて、遺体で見つかったロブ・ライナー監督と妻ミシェルさんの死因が公表された。また、夫妻の次男ニック・ライナーが両親の殺害容疑で逮捕されたことを受け、残された子どもたちが声明を発表している。【写真】3ヵ月前にレッドカーペットに勢ぞろいしたロブ・ライナー監督と妻ミシェルさん＆子どもたちライナー監督夫妻は、12月14日早朝にロサンゼルスの自宅で刺殺されたと当局が公表