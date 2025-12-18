オリックス・九里亜蓮投手が１８日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、２０００万円増の年俸１億６０００万円プラス出来高払いでサインした（金額は推定）。広島からＦＡ移籍１年目の今季は、先発ローテの一角として一度も離脱せずにシーズンを完走。１６４回１／３でチームトップの１１勝（８敗）を挙げ、防御率２・４１と期待通りの活躍を見せた。１０月１２日のＣＳ第１Ｓ第２戦（エスコンフィールド）では、４回から