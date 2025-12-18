ソフトバンクは１８日、小久保裕紀監督と新たな３年契約を締結したと発表した。２４年から指揮をとる小久保監督はリーグ１年目で優勝を果たすと、２年目の今季はリーグ連覇と５年ぶりの日本一に導いた。来季は球団が福岡移転後初となるリーグ３連覇を目指している。