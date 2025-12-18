高橋優さんのメジャーデビュー15周年記念ベストアルバム『自由悟然』がリリース。DISC1「優勝盤」、DISC2「優遇盤」、DISC3「優男盤（やさおばん）」と3枚に収録された45曲は、いま思ったことをいま歌う、“リアルタイム・シンガーソングライター”として優さんが15年間その時々に表現してきた想いをのせ歌ってきた楽曲を選りすぐった10年ぶりのベストセレクションとなっています。12月26日（金）からは、本作を提げたツアー高橋優