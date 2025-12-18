OPPOは12月16日、ハイエンドスマートフォン新製品「OPPO Find X9」を12月23日に発売することを発表しました。2024年に3年ぶりに日本市場へ投入したハイエンドモデル「Find X8」同様、Hasselbladと共同開発した高性能カメラとMediaTekの最新CPUを搭載し、さらにFind Xシリーズで始めてFeliCaに対応したことが大きな特徴です。最新CPUと大容量バッテリー採用で充実した基本性能カメラモジュールを左上に集約した背面デザインを採用し