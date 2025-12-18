韓国男性グループ・ＳＨＩＮｅｅ（シャイニー）のジョンヒョンさんが２７歳という若さでこの世を去って、１８日で８年の歳月が流れた。ＳＨＩＮｅｅの公式ＳＮＳは、ジョンヒョンさんの命日午前０時にジョンヒョンさんの写真とともに「いつもあなたを愛しています」と投稿。メンバーのミンホはこれを引用する形で、自身のインスタグラムストーリーズに「いつもお兄さんを愛してるよ」と天国へメッセージを送っている。ジョン