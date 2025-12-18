ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督（54）と来季26年から新たに3年契約を締結したと発表した。球団OBの同監督は1軍ヘッドコーチ、2軍監督を経て24年から1軍監督に就任し1年目でリーグ制覇。2年目の今季もリーグ2連覇と5年ぶりの日本一奪回を決めていた。来季が3年契約の最終年となっていたが、新たに29年までの契約更新となった。