米国のジャーナリスト、ピーター・アーネットさん＝1963年、マレーシア・クアラルンプール（AP＝共同）【ニューヨーク共同】ベトナム戦争や湾岸戦争の報道で国際的に知られた米国のジャーナリスト、ピーター・アーネットさんが17日、西部カリフォルニア州ニューポートビーチで死去した。91歳だった。前立腺がんを患っていた。AP通信が報じた。1934年、ニュージーランド南部リバートン生まれ。地元紙記者などを経てAPに入社。60