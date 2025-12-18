オリックスの九里亜蓮投手が１８日、大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、２０００万増の１億６０００万円プラス出来高でサイン。ＦＡで加入した今季は２５試合で１１勝８敗、防御率２・４１。勝利数とイニング数の１６４回１／３は共にチームトップだった。（金額は推定）昨オフに海外ＦＡ権を行使して広島から加入。今季を振り返り「セ・リーグからパ・リーグに来て、毎試合、自分自身勉強しながら投げてました」と右腕。球