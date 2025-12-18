12月19日から行われる全日本フィギュアスケート選手権。今年は4年に一度のオリンピックの最終選考会を兼ねている。全てが決まる大舞台に挑むのは、今季限りでの引退を表明している樋口新葉（24）だ。右足首のケガを抱えながらも、2シーズン前に休養から復帰。昨季全日本で3年ぶりの表彰台に上り、今年3月ミラノ・コルティナ五輪出場枠を懸けた戦いで親友・坂本花織とともに3枠獲得に貢献した。「もう一度、夢舞台へ」オリンピック