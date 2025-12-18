タレントの小倉優子が17日に自身のアメブロを更新。長男とともに3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEのライブへ足を運んだことを報告した。この日、小倉は「先日、長男とMrs. GREEN APPLEさんのDOMETOUR 2025“BABEL no TOH”東京公演に行ってきました〜」と報告。「夢のような時間を過ごすことができました！」と感動した様子でコメントし、ペンライトを手にしている写真を公開した。続けて「私は、『僕のこと』をきっかけにMrs. G