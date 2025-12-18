Amazonでワイモバイルのスマホキャンペーン、「nubia S 5G」などが対象 Amazon.co.jpでワイモバイルのスマートフォンの割引キャンペーンが開催されている。 期間中、ワイモバイルの料金プランに申し込むと、対象機種が最大90％割引で購入できる。期間は12月24日まで。 対象機種と価格は次の通り。 nubia S 5G 新規契約、MNP：1円 らくらくスマートフォンa 新規契約、MNP