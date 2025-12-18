バルセロナに所属するドイツ代表GKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンに、数多くのビッグクラブが関心を寄せているようだ。17日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。現在33歳のテア・シュテーゲンは、2014年5月にボルシアMGからバルセロナへと完全移籍。2016−17シーズンからは正守護神に定着し、ここまで公式戦通算423試合に出場してきた。しかし、キャプテンに就任して迎えた昨年9月に右ひざ蓋腱完全