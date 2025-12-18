歌手のAdoさんは12月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。アニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系）のまる子とのツーショットを公開し、話題となっています。【画像】Ado＆まる子のツーショット「一瞬FAかと思いました」Adoさんは「【あたしゃぁ〜】12月28日(日)18:00〜の放送からアニメ『ちびまる子ちゃん』のOP主題歌『おどるポンポコリン』を担当させていただきます」と発表。Adoさんのイラストとまる子が並ぶ画像も載せてい