来年春に任期満了を迎える石川県知事選挙について、県選挙管理委員会は18日、告示日を来年2月19日、投開票日を3月8日とする日程を正式に決めました。石川県選挙管理委員会は18日、来年3月26日に任期満了を迎える県知事選挙の日程について協議しました。公職選挙法では、知事選の投票を任期満了日から30日以内に行うと定めていて、話し合いの結果、告示日を来年2月19日、投開票日を3月8日とすることを決めました。知事選には、現職