【10.1インチ タブレット】 12月22日 発売 価格：16,500円 3COINSは、「10.1インチ タブレット」を12月22日に発売する。価格は16,500円。 本製品は、Android OS Go Edition 15を搭載したタブレット。Wi-Fi環境下でインターネット利用が可能だ。使い勝手のいい画面サイズと軽量設計で、好きな場所に持ち運んでスムーズに使用できる。また、アウトカメラ・インカメラ