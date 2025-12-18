ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督との契約を更新し、2026年からの3年契約を締結したと発表した。小久保監督は昨季監督就任し、4年ぶりのリーグ優勝を導くと、今季は4月最下位ながらも、最終的には87勝52敗4分でリーグ連覇を達成。阪神との日本シリーズも、4勝1敗で日本一に導いた。