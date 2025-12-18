【モデルプレス＝2025/12/18】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が12月16日、自身のInstagramを更新。変形スカートのコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」17歳美女「お洒落上級者」話題の変形スカートコーデ◆瀬川陽菜乃、変形スカートの私服ショット披露瀬川は「お仕事おわりにぱしゃ」「最近はファーのアイテムにおおハマりち