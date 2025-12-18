BLACKPINKと「たまごっち」のコラボレーションが実現した。【写真】「全部見えて…」ジェニーの“限界ショット”12月18日、YGエンターテインメント傘下のYGプラスは、BLACKPINKとグローバル玩具ブランドのたまごっちがタッグを組み、「BLACKPINKオリジナルたまごっち」を発表すると明らかにした。「BLACKPINKオリジナルたまごっち」は、12月23日より韓国版カカオトークのギフト機能を通じて販売される。2026年に公開予定の「BLACKP