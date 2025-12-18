讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、創業25周年感謝祭の第7弾として、「創業25周年感謝祭特別クーポン」を数量限定で配布する。2025年12月18日から公式アプリで「濃厚ごま担々うどん(3種)80円引きクーポン」を、12月23日から全国のはなまるうどん店舗で「濃厚ごま担々うどん(3種)100円引きクーポン」「お好きなうどん1品50円引きクーポン」を配布する。〈はなまる「創業25周年感謝祭」第7弾〉はなまるは、2000年5月に香川県