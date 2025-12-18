【POP UP PARADE SP 白銀ノエル】 12月18日～2026年1月14日 予約受付 2026年7月 発送予定 価格：6,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE SP 白銀ノエル」を発売する。価格は6,800円。同社公式ショップにて予約受付が開始された。期間は2026年1月14日までで、発送は2026年7月の予定。 本商品は、「POP UP PARADE SP」シリ