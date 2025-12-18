「NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI 〜奇跡の舞台へ」〜場面カット 「NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI 〜奇跡の舞台へ〜」が、１月８日午後10時からNHK総合で放送される。【写真】「NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI 〜奇跡の舞台へ」〜場面カット今年11月にサウジアラビア・アルウラのユネスコ世界遺産、ヘグラ遺跡でのコンサートに日本人として初めて出演したYOSHIKI。世界の名だたるアーティストが出演した歴史的イベントとなった