ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）が、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場しない意向を１７日（日本時間１８日）、現地メディアの映像の中で明らかにした。現地メディアの取材に応じたベッツは「ＷＢＣに米国だ表で出場する予定か？」と問われると「いや、出たいと思っていたけど、出場できないんだ。妻が妊娠しているんだ。ちょうど（ＷＢＣが行われる）マイアミにいると