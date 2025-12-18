プレシードジャパンは、AVIOTブランドの完全ワイヤレスイヤフォン「TE-Q3R」を12月20日に発売する。価格は11,990円。カラーはブラックオニキス、ラピスブルー、レッドスピネル、パールホワイト、ラベンダージェイド、ピンクオーツの6色で、予約受付は12月18日10時から。 左上から「ラピスブルー」、「レッドスピネル」、「ブラックオニキス」、「パールホワイト」、「ラベン