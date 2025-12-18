超ロングセラーながら昨年最高の販売台数を記録三菱自動車工業（以下、三菱）はオールラウンドミニバン『デリカD:5』を大幅改良し、10月30日より予約注文の受付を開始。ジャパンモビリティショー2025ではプロトタイプを参考出品したが、いよいよ1月9日に発売することを発表した。【画像】発売から18年のロングセラー！大幅改良を受けた新型三菱デリカD:5全53枚デリカD:5は、1968年に発売された『デリカ・コーチ』が初代となる、