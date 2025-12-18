警察と消防によりますと、熊本県内の九州自動車道上り線原女木トンネル付近で、普通車1台とトラック6台が絡む事故があり、少なくとも、けが人が6人いるということです。この事故で人吉インターと八代ジャンクションの間の上り線が通行止めとなっています。