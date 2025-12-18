お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョさんが自身のXを更新。子どもたちを対象に行った営業活動の様子を明かしました。【写真を見る】【青木マッチョ】耳鼻科での“異色”営業を報告「最初出てきただけで泣かれました」青木さんは「今日はありがたいことに耳鼻科で5歳までの子供が対象の営業でした！」と投稿。病院の待合室とみられる場所に設置された仮設ステージで、子どもたちを前にネタを披露する画像を公開しました。 圧