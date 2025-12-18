お笑い芸人の兼光タカシさんが、自身の公式Xアカウントで、愛車が損傷する被害に遭ったことを報告しました。【写真を見る】【兼光タカシ】愛車に横に伸びる擦り傷「ゴルフ場で車こすられててんけど、、最悪や」怒りのSNS投稿兼光さんは「ゴルフ場で車こすられててんけど、、最悪や 誰や！！！！」と、愛車を傷つけられたことへの憤りを露わにしました。投稿された写真には、白い車のフロント右側部分に、横方向に伸びる擦り傷が