ＤｅＮＡ元監督のアレックス・ラミレス氏が１７日（日本時間１８日）、インスタグラムを更新。ハワイに集結しているプロ野球の名球会メンバーでゴルフを行っている様子を投稿した。ラミレス氏は「ハワイでの名球会ゴルフは本当に素晴らしかった」と振り返り、「笑いあり思い出あり、楽しいラウンドを共有しました」と報告。ヤクルト前監督の高津臣吾氏がカメラを自撮りする形で、ラミレス氏、佐々木主浩氏、谷繁元信氏、古田敦