フジテレビ「久保みねヒャダこじらせナイト」の久保ミツロウ・能町みね子・ヒャダインによるおしゃべり連載「久保みねヒャダこじらせ公論」。番組ライブ終了後に楽屋で交わされる、打ち合わせなしの雑談を収録しております。 今回は2025年10月18日に開催されたこじらせライブの後のおしゃべり……の後編です。語学学習にはAIが便利ということで、さっそく試してみたのですが……。（司会・構成：前田隆弘）【写真】こじらせライブ