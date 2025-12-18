サンリオキャラクターズのフレークシールをモチーフにした「サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム」が、12月中旬から、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて順次発売される。【写真】シナモロールやポチャッコも！「フレークシール風チャーム」全10種■シャカシャカ音が鳴る♪今回登場する「サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム」は、どこか懐かしさを感じるフレークシー