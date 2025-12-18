（株）ドローンネット（千代田区）は１２月１７日、東京地裁へ破産を申請し１２月１８日、破産開始決定を受けた。破産管財人には本山正人弁護士（岩崎・本山法律事務所、中央区八丁堀４−１−３、破産管財人ホームページhttps://dn-kanzai.jp/）が選任された。負債総額は１４４５億円で、丸住製紙（株）（２月、民事再生、負債約５９０億円）を上回り、今年最大。負債１０００億円以上の大型倒産は２０２４年７月に発生した