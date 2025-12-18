◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 女子シングルスバドミントン・ワールドツアーファイナルズが開幕し、女子シングルスは2戦目が行われました。今大会は各種目年間ポイント上位8人が出場し、年間王者を決める大会。2グループに分かれて総当たりのグループステージを行い、各グループの上位2人がノックアウト方式の決勝トーナメントに進出します。女子シングルスでは日本から山口茜選手と宮崎友花選手が出場しています