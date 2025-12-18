１８日午前１０時２０分頃、徳島県美馬市美馬町の徳島自動車道で、観光バスに大型トラックが追突する事故があった。県警などによると、バスには運転手を含めて１８人が乗車しており、うち９人が軽傷で県内の病院に搬送された。事故の影響で、美馬インターチェンジ（ＩＣ）―井川池田ＩＣの上下線は午前１０時５０分頃から通行止めとなっている。