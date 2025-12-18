ソフトバンクは１８日、小久保裕紀監督との契約を更新し、新たに２６年から３年契約を締結したと発表した。小久保監督は今季、けが人が続出したチームをまとめ、日本ハムとのマッチレースを制してリーグ制覇。阪神との日本シリーズにも４勝１敗で勝ち、日本一に輝いた。現役では通算２０４１安打、４１３本塁打を放った右のスラッガー。引退後は侍ジャパンの監督、ソフトバンクのヘッドコーチ、２軍監督に就任。２４年から１