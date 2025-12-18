高市早苗首相が2025年12月17日、臨時国会の閉会を受けて記者会見を開いた。首相就任から2か月経とうとしている近影が、Xで「本当に痩せ過ぎ」などと心配されている。「懸命に働いてまいりました」と本人報告高市氏はグレーのスーツ姿で会見に臨み、Xでも「本日、臨時国会が閉会しました。総理就任から今日まで、未だ2ヶ月も経っていませんが、国民の皆様が直面している物価高への対応を最優先に、懸命に働いてまいりました」などと