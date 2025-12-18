女優の北川景子が１８日、都内で「森トラスト」初ＣＭ発表会に出席した。ＣＭで着用した貴婦人姿の衣装で登壇。イベントではサイコロを転がしてすごろくをすることになったが、「ロックオンしていた目標」について尋ねられると「いつか主演で映画賞をいただきたいなと思って頑張ってきたんですけど、今年は２つもいただくことができて、念願かなってといううれしい瞬間があった」と「第５０回報知映画賞」などの受賞に感激した